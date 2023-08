Zum 31. Mal wird in Bernburg der Weinmarkt veranstaltet. Was den Besuchern am Wochenende vom 25. bis 27. August geboten wird.

Was die Besucher beim diesjährigen Weinmarkt in Bernburg erwartet

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Bernburg/MZ - So etwas hat es in der gesamten Geschichte des Weinmarktes in Bernburg noch nie gegeben. Doch nun, bei der 31. Auflage, des bei den Saalestädtern so beliebten Festes, wird sich einer der drei Dezernenten der Bernburger Stadtverwaltung unter die Weinhändler mischen und selbst Traubensaft ausschänken. „Die Besucher werden also an einem der Stände ein sehr bekanntes Gesicht antreffen“, sagt Bernburgs stellvertretender Oberbürgermeister Paul Koller und meint damit seinen Amtskollegen und Wirtschaftsdezernenten Holger Dittrich.