Was den Bernburgern auf den Nägeln brennt

Reinhard Block (li.) und andere Anwohner nutzen die Gelegenheit, um bei Oberbürgermeisterin Silvia Ristow ihre Unzufriedenheit über die Verkehrssituation in der Siedlung der Freundschaft zu äußern.

Bernburg/MZ - Etwas ruhiger als sonst, aber natürlich nicht umsonst. So schätzt die Rathausspitze die Resonanz auf das 6. Bürgergespräch am Dienstag ein. Oberbürgermeisterin Silvia Ristow (Die Linke) sowie die beiden Dezernenten Paul Koller und Holger Dittrich hatten auf dem Karlsplatz erneut einen Stand aufgebaut, um mit den Bürgern ins Gespräch zu kommen und zu hören, was sie bewegt.