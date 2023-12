Roswitha und Dieter Rolle aus Bernburg haben am Donnerstag das seltene Fest der Diamantenen Hochzeit gefeiert. Was sie in 60 Jahren gemeinsam erlebt haben.

Was das Paar in 60 gemeinsamen Ehejahren erlebt hat

Bernburg/MZ. - „Vor 60 Jahren, am 21. Dezember 1963, war es kalt und es lag Schnee“, erinnert sich Roswitha Rolle an den Tag ihrer Hochzeit mit ihrem Ehemann Dieter. Beide feierten am Donnerstag gemeinsam ihre Diamantene Hochzeit. Auf die Frage, warum sie denn im Winter geheiratet hätten, sagt Roswitha Rolle: „Es ging um die Wohnung. Ohne Trauschein keine Wohnung. So war das damals.“ Auch ein Termin zu Silvester wäre noch frei gewesen, doch ein Silvesterscherz haben sie nicht sein wollen, ergänzt sie lachend.