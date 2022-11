Was Annett Langenberg zur weihnachtlichen Ausstellung im Casa Flora ihren Gästen präsentiert

In der Alslebener Gärtnerei Casa Flora wird es weihnachtlich. Floristin Annett Langenberg hat in diesem Jahr traditionelle und morderne Farben kombiniert und neue Ideen verwirklicht.

Alsleben/MZ - In der Alslebener Gärtnerei Casa Flora findet bis zum ersten Adventwochenende die traditionelle Weihnachtsausstellung statt. Dafür wurden − wie in den Jahren zuvor − die Räume des Nebengelasses geöffnet, in denen sich einst die Umkleideräume der Gärtnerei befanden.