Warum viele Apotheken in Bernburg heute Nachmittag trotz Verbandsaufruf geöffnet bleiben

Jost Heweker ist der Inhaber der Sonnen-Apotheke in Bernburg. Dort werden Kunden auch heute Nachmittag bedient.

Bernburg/MZ - Wie soll in Zukunft eine flächendeckende Versorgung der Menschen mit Medikamenten sichergestellt werden? Wie kann die Liefersituation von Arzneimitteln verbessert werden? Und wann kommt nach rund zehn Jahren ohne nennenswerte Veränderung eine Anpassung der Honorare? Es sind viele grundsätzliche Fragen, die die Apotheker in Deutschland derzeit umtreiben – und auf die sie nun Antworten von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach fordern. Der spricht heute Nachmittag in einer digitalen Rede zu den Delegierten beim Deutschen Apothekentag. Um den Pharmazeuten die Möglichkeit zu geben, der Ansprache zu lauschen, hat der Landesapothekerverband Sachsen-Anhalt – ebenso wie andere Landesverbände – zur Schließung der Apotheken zwischen 13 und 16 Uhr aufgerufen.