Warum Uwe Hennig aus Bernburg das Anhalter Kreuz mehr als verdient hat

Bernburg/MZ - Normalerweise fahre er zu dieser Zeit nie in den Urlaub, sagt Uwe Hennig. Im vergangenen Jahr aber ist er Ende Oktober doch verreist, und konnte damit das Anhalter Kreuz - eine Auszeichnung der Evangelischen Landeskirche Anhalts für Ehrenamtliche in Kirch und Diakonie - bei der offiziellen Feierstunde in der Nienburger Klosterkirche nicht entgegen nehmen. „Menschen wie die heute Ausgezeichneten lassen Gottes Wort lebendig und ganz praktisch in den Gemeinden wirksam werden. Kennzeichnend für viele von ihnen ist die Bescheidenheit und die Selbstverständlichkeit, mit der große Arbeit im Hintergrund wie im Lichte der Öffentlichkeit geleistet wird“, hatte Kirchenpräsident Joachim Liebig zur Auszeichnungsveranstaltung die Ehrenamtlichen gewürdigt.