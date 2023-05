Der gebürtige Bernburger Philip Ambrosius spielt in der Zweiten Liga für den DRHV die Saison seines Lebens. Was jetzt auf ihn zukommt

Dessau/Bernburg/MZ - Er ist der Fels in der Brandung. Mehr als 300 gegnerische Würfe hat Philip Ambrosius in dieser Saison bereits abgewehrt, 16 Siebenmeter gehalten. Damit steht der aus Bernburg stammende Keeper des Zweitligisten Dessau-Roßlauer HV nicht nur an der Spitze der Torhüter-Rangliste.