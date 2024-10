Schwierige Suche nach Brandursache Warum starb das Ehepaar in Borne beim Brand seines Hauses?

Nach dem Brand eines Wohnhauses, bei dem in der Nacht zum Sonntag in Borne im Salzlandkreis ein Arzt-Ehepaar ums Leben gekommen war, gestaltet sich die Spurensuche besonders schwierig. Grund sind die Schäden am Haus durch das Feuer. Warum die Polizei erst noch andere Probleme lösen muss, bevor sie wirklich nach der Ursache suchen kann.