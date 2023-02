Bernburg - Wer sich heute Stellenanzeigen ansieht, könnte auf die Idee kommen, da wolle jemand etwas verkaufen. Wo früher hohe Anforderungen gestellt wurden, wird heute aktiv um Arbeitskräfte geworben. Das kann man gut finden. Schließlich scheinen die Verantwortlichen erkannt zu haben, dass es nicht so bleiben kann, wie es ist, wenn sie auch in Zukunft ihre Arbeit schaffen wollen. Und dass die eigentlich da ist - vielmehr als früher sogar in der Region - sollte doch ein Grund zu reiner Freude sein.

