Warum Patrick Gonschorek aus Könnern wieder eisern aufgestanden ist

Könnern/MZ - Es ist ruhig um seine Person geworden. Dabei hatte sich Patrick Gonschorek in diesem Jahr eine Menge vorgenommen, wollte am 3. Juli in Roth seinen fünften Ironman in Angriff nehmen. Doch der Corona-Virus hat dem 38-jährigen Könneraner einen Strich durch die Rechnung gemacht – ein echter Tiefschlag für den ehemaligen Boxer. „Für mich war im Sommer die Welt zusammengebrochen“, so der Triathlet.