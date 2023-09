Schon zum sechsten Mal ist der 39-jährige Berufsfeuerwehrmann Patrick Gonschorek aus Könnern bei einem Ironman mit dabei. Dieses Mal geht es aber nicht in den Pazifik, sondern an die Cote d’Azur. Warum er der europäischen WM durchaus etwas abgewinnen kann und was seine Ziele sind.

Könnern/Nizza - Im vergangenen Jahr hat sich Patrick Gonschorek in Cas-cais (Portugal) das Ticker für die Ironman-Weltmeisterschaft als Neuntplatzierter seiner Altersklasse (M 35) gesichert. Doch statt wie traditionell auf Hawaii treffen sich in diesem Jahr die besten „Eisenmänner“ der Welt am Sonntag, 10. September, in Nizza, um ihren Besten über 3,8 Kilometer Schwimmen, 180 Kilometer Radfahren und 42,195 Kilometer Laufen zu ermitteln. „Auf Hawaii sind die Kapazitäten für dieses riesige Event ausgeschöpft. Deswegen werden die Frauen und Männer-WM abwechselnd auf der Pazifikinsel ausgetragen“, erklärt Patrick Gonschorek.