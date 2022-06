Warum nicht nur in Könnern jede Konserve zählt

Könnern/MZ - Der rote Teppich wurde ausgerollt. Im Gegensatz zur Oscar-Verleihung in Los Angeles oder zu den Filmfestspielen in Cannes flanierten jedoch nicht die Stars und Sternchen über den Belag, sondern Menschen, deren Hilfe dringend benötigt wird. Anlässlich des Weltblutspendetages sollten möglichst viele Leute den Weg in das neue Könneraner Feuerwehrgerätehaus finden.

