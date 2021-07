Warum Kinder der Kirchgemeinde Peißen ein Floß bauten

Nach dem Bau des Wasserfahrzeugs wurde es in Ditfurt zu Wasser gelassen, später gab es Knüppelkuchen an der Feuerschale.

Die Kinder der Kinderkirche Peißen bauen sich im Trainingslager in Stecklenberg ein Floß.

Peißen/MZ - Ein Floß haben wohl die wenigsten schon einmal selber gebaut. Die Kinder der Kinderkirche Peißen aber wissen seit ein paar Tagen, wie es geht. Da waren sie nämlich in Stecklenberg im Harz, um sich ein eigenes schwimmtaugliches Wasserfahrzeug zu bauen. Mit dem sind die zehn Mädchen und Jungen dann auch tatsächlich über den Ditfurter See gepaddelt.

„Das war schon spannend“, sagt Ivonne Gutzeit, eine der Betreuerinnen der Kinder und zugleich Vorsitzende des Gemeindekirchenrates. Nachdem die Aufgabe erfolgreich gemeistert worden war, durften sie sich beim Baden im See erfrischen. Zum Abschluss des Tages gab es Knüppelkuchen und Marshmallows an der Feuerschale.

Vor allem aber diente der Ausflug der Vorbereitung auf das diesjährige Martinsfest, das am Samstag, 13. November, ab 14 Uhr geplant ist. „Wir hoffen, dass es in diesem Jahr stattfinden kann“, sagt Ivonne Gutzeit. Denn wegen des Lockdowns hatte St. Martin im vergangenen Jahr ausfallen müssen - wie auch das Trainingslager zuvor schon, ebenso wie die meisten Aktivitäten der Kinderkirche in den vergangenen Monaten.

Daher hatten sich die Kinder besonders auf die gemeinsame Zeit im Harz gefreut, zu der auch noch das Klettern an einer Steilwand sowie der Aufstieg zur Teufelsmauer gehörte. „Es war eine wirklich schöne Zeit für die Kinder, die anderthalb Jahre auf alles verzichten mussten“, resümiert Ivonne Gutzeit.

In dieser langen Zeit sind einige der Kinder denn auch ein bisschen erwachsener geworden. So freut sich die Vorsitzende des Gemeindekirchenrates, dass „ihre“ Großen Mary Loß, Marvin Schubert, Lina-Helene Prozell, Novalee Schröder und Lennart Kairies ab September den Konfirmandenunterricht besuchen.