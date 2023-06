Der Volksaufstand vor 70 Jahren in der DDR hat zahlreiche Familiengeschichten geprägt. Besonders die des Bernburgers Joachim Grossert, obwohl er damals noch gar nicht auf der Welt war.

Bernburgs Heimatforscher Joachim Grossert hat eine besondere Beziehung zum Volksaufstand der DDR, der sich an diesem Samstag zum 70. Mal jährt.

Bernburg - In Bernburg beginnt der Volksaufstand vom 17. Juni 1953 mit Verspätung: In den Sodawerken streiken vom 18. bis 20. Juni mehrere hundert Bauarbeiter. Auch sie planen, wie in anderen Orten der DDR, eine Demonstration durch die Stadt – doch die Polizei und Sowjettruppen verhindern das. Joachim Grossert, ehemals Sachgebietsleiter

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Kultur im Landkreis Bernburg, hat die Juni-Proteste in seiner Heimatstadt erforscht. Im Gespräch mit Alexander Schierholz erzählt er, wie der Aufstand auch seine Familie geprägt hat.