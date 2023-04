Die Zahl der Wohnungseinbrüche im Salzlandkreis ist in den vergangenen Jahren stetig gesunken. Unser Autor Frank Klemmer glaubt nicht mehr, dass das nur etwas mit den Folgen der Pandemie zu tun hat. Was sich seiner Ansicht nach wirklich verändert hat.

Es hat gute Gründe, dass Einbruchszahlen gar nicht niedrig genug sein können. Dass Nachrichten wie der Rückgang der Fallzahlen im Salzlandkreis gar nicht oft genug kommen können. Jeder, der einmal in seinem Leben die Tür zu einer Wohnung geöffnet hat, in die zuvor eingebrochen wurde, kann den Schreck ermessen, den das auslöst. Nur wer selbst Opfer eines Einbruchs geworden ist, weiß wirklich, wie tief der Eingriff ist, den die Täter da verursachen – unter Umständen vielleicht sogar nur, um schnell an Geld oder andere Wertsachen zu kommen.