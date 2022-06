Warum in Nienburg alles auf Anfang gestellt werden muss

Nienburg/MZ - Alles noch einmal auf Anfang: In den Ortschaftsräten wurde dieses Thema schon diskutiert, die Debatte am Montag in den Sitzungen des Kultur- Jugend- und Sozial- sowie des Bauausschusses fortgesetzt. Es ging um die Aufhebung zweier Beschlüsse des Stadtrates. Hintergrund: Nienburg hat den Haushalt von der Kommunalaufsicht nur unter der Auflage genehmigt bekommen, bis zum 30. Mai noch einen Nachtrag zu tätigen.