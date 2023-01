Der Finanz- und Hauptausschuss der Gemeinde Ilberstedt hat das Konzept für den Haushaltsplan überarbeitet. Welche Einnahmen in den kommenden Jahren die Haushaltskasse aufbessern sollen.

Warum in Ilberstedt nicht alle Pläne umgesetzt werden können

Für die „Neue Schule“ in Ilberstedt wird ein Nutzungskonzept gesucht. Alternativ käme ein Abriss infrage. Die Entscheidung wurd auf 2024 vertagt.

Ilberstedt/MZ - Nicht immer können Pläne in die Tat umgesetzt werden. In den Städten und Gemeinden hängt das vor allem mit dem Haushaltsplan zusammen. Der Ilberstedter Haupt- und Finanzausschuss hat am Dienstag über den Haushaltsplan für 2023 beraten und musste die eine oder andere Investition überdenken.