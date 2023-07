Aufgrund der starken Regenfälle vor mehreren Wochen wurden in Großwirschleben die Straße am Saalweg sowie der Radweg beschädigt.

Warum in Großwirschleben Rohre erneuert werden

Baustelle in Plötzkau

In Großwirschleben wird derzeit zwischen der Fährgasse und dem Saalweg an den Abwasserkanälen gebaut.

Großwirschleben/MZ - In Großwirschleben gibt es eine größere Baustelle. Und das heißt, dass sich die Anwohner des Saalweges gedulden müssen. Denn wegen des Starkregens vor drei Wochen gelangte zu viel Fremdwasser in den Schmutzwasserkanal. Wegen des zu hohen Drucks in den Rohren kam es zu Beschädigungen der Straße Saalweg sowie den angrenzenden Saaleradweg. Deswegen werden die Leitungen aktuell vom Bernburger Wasserzweckverband Saale-Fuhne-Ziethe (WVSFZ) repariert.