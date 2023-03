Erst im Vorjahr verlegten die Stadtwerke Kabel. Jetzt will die Telekom frisch gepflasterte Fußwege in zwei Bergstadt-Straßen erneut aufreißen.

Bernburg/MZ - Rund 1.100 Kunden in Bernburg können bislang das superschnelle Glasfasernetz der Deutschen Telekom nutzen. „In der Bergstadt biegen wir auf die Zielgerade ein, in der Talstadt gibt es noch einige Herausforderungen“, sagte Projektleiter Jörg Sander in der jüngsten Sitzung des Bauausschusses zum aktuellen Stand des im Mai 2022 begonnenen Ausbaus. Laut Telekom sind die Schachtarbeiten für 8.000 Haushalte inzwischen erledigt. Bis Anfang Mai dieses Jahres will das Unternehmen alle geplanten 11.300 Haushalte, darunter die gesamte Talstadt, am Netz haben.