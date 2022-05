Warum in Bernburg Musik in der Luft liegt

Rund 200 Besucher werden zum Konzert der Bläsertruppe am heutigen Donnerstag auf dem Gelände des Gymnasiums Carolinum in Bernburg erwartet.

Bernburg/MZ - Noch bis vor wenigen Wochen hing in der Aula des Gymnasiums Carolinum an der Friedensallee ein riesiges Plakat. Dort wurde auf das Konzert der Bläserklassen hingewiesen, das im April 2020 stattfinden sollte. Die Corona-Pandemie ließ auch diese Kulturveranstaltung ausfallen, die nun am Donnerstag, 17 Uhr, auf dem Schulhof der Bildungseinrichtung endlich nachgeholt werden kann. Die Bläser-Klassen der fünften und sechsten Jahrgangsstufe sowie die Junior-Band treten dann vor einer großen Kulisse auf – nach mehr als 25 Monaten Zwangspause.