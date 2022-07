Warum im Frauenhaus Bernburg schon vor Heiligabend Bescherung ist

Bernburg/MZ - Oh, es riecht gut, oh es riecht fein? Normalerweise duftet es in einer Weihnachtsbäckerei ja tatsächlich verführerisch nach Plätzchen - aber in der Küche des Bernburger Frauenhauses roch es dieser Tage wenig köstlich. Eine Portion Plätzchen hatte etwas zu viel Hitze bekommen - und war leicht verbrannt. Davon aber ließen sich die drei fleißigen Bäcker nicht abschrecken und machten einfach neue. Zusammen mit Stephanie Wagner, der Leiterin des Frauenhauses, backten und verzierten die drei Kinder, die derzeit mit ihren beiden Müttern im Frauenhaus untergebracht sind, Plätzchen. Wie das in der Vorweihnachtszeit eben in vielen Familien so üblich ist. So weit, so normal.

Weiterlesen mit MZ+ Unser digitales Abonnement bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de. Sie sind bereits MZ+ oder E-Paper-Abonnent? Hier Anmelden Flexabo MZ+ MZ+ für nur 1 € kennenlernen. 1. Monat/ 1€ Sommerdeal MZ+3 Monate für einmalig nur 3 €. 3 Monate/ 3 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie MZ+ >>HIER<< dazubuchen. Jetzt registrieren und 3 Artikel in 30 Tagen kostenlos lesen>> REGISTRIEREN<<