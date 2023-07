Schwieriges Erbe Warum im Dach des Schafstalls in Grimschleben Teile einer eingestürzten Brücke stecken könnten

Am historischen Schafstall in Grimschleben ist schon viel Energie in den Erhalt investiert worden. Dennoch gibt es dort weiterhin dringenden Handlungsbedarf. Was alles noch zu tun ist. Und welches Geheimnis noch ungelöst ist.