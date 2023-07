Schackstedt/Alsleben - Mit einer Grenze muss man es ganz genau nehmen – auch wenn es sie eigentlich so nicht mehr gibt. „Das Ortseingangsschild von Schackstedt steht viel zu weit oben“, sagt deshalb Herbert Kurth, Schackstedter Heimatforscher und Mitautor mehrerer Ortschroniken.

Die Schackstedter Straße Paradies ist geteilt: Ein Teil gehört zu Alsleben, der andere zu Aschersleben. (Archivfoto: Engelbert Pülicher)

Gemeint ist das gelbe Ortsschild an der Landesstraße 85, die von Alsleben zum Nachbarort führt. Denn dort, wo es jetzt steht − nämlich an der Straße Paradies − fängt Schackstedt, das zur Stadt Aschersleben gehört, noch gar nicht an. „Richtig wäre es, wenn dort oben Alsleben stünde. Schackstedt beginnt erst etwa 200 Meter später.“

Dort weist seit einigen Wochen ein Informationsschild darauf hin: „Willkommen im historischen Anhalt“. Darunter ist eine Karte zu sehen, die die alten Staatsgrenzen zeigt. Und hier endet die Alslebener Straße Paradies und geht in die Schackstedter Straße Neue Reihe über. Aufgestellt wurden gleich mehrere Schilder entlang der historischen Grenzen vom Heimatverein der Schiffer- und Mühlenstadt − natürlich auf der Alslebener Gemarkung und mit der Genehmigung der Stadt.

Entlang der Grenze

Mehrere solche Tafeln stehen an der Alsleben-Schackstedter Grenze. (Foto: Lisa Kollien)

1497 ging das Dorf, das in diesem Jahr sein 1050. Bestehen feiert, an die anhaltischen Fürsten. Neben den neuen Infoschildern weiß Herbert Kurth, dass die historischen Grenzsteine noch immer an ihrem Platz stehen. Neben dem an der Straße Paradies gibt es die Markierungen am Schlangenrain, Mauerrain und Bäckerstange. Eine weitere Besonderheit: Das sogenannte „Dreiländereck“. Denn Richtung Haus Zeitz, das heute zu Könnern gehört, haben sich gleich drei Grenzen getroffen − und tun es heute noch. „Das war vor allem für die Jäger schwierig: Denn woher stammte das Wild in dieser Ecke und wer durfte es schießen?“ Nicht selten sei es zu Auseinandersetzungen gekommen.

Anekdoten und Geschichten kennt Kurth viele. Vor ihm stapeln sich Ordner, Bücher, Papiere, Karten. „Wenn ich alles vorholen würde, bräuchte ich zur Durchsicht bestimmt Tage“, sagt er schmunzelnd. Weniger Streit gab es beim Handel: Zwischen Alsleben und Schackstedt habe es selten Probleme gegeben. Zwar war Schackstedt eine wichtige Station beim Gütertransport zwischen dem nördlichen Magdeburg und dem südlichen Erfurt sowie dem Harz im Westen und Leipzig im Osten. Doch schon Anfang des 19. Jahrhunderts wurde die Grenzstation aufgelöst.

Gasthaus auf preußischem Grund

Und das 1804 im gebaute und eröffnete Gasthaus „Zum Paradies“ auf dem sogenannten Berg stand zwar auf preußischem Boden, war aber für die gesamte Bevölkerung zugänglich. Die anhaltische Polizei sei für das Gasthaus nicht mehr zuständig gewesen, weshalb im „Paradies“ Glücksspiel großen Anklang fand. Und für die preußischen Beamten schien der Aufstieg meist zu beschwerlich.

Bis 1947 gehörte Schackstedt zu Anhalt, nach Gründung der DDR zum Kreis Bernburg. Nach der Wende war der Ort Teil der Verwaltungsgemeinschaft Alsleben, später wechselte die Verwaltung nach Güsten. Seit 2010 ist das Dorf nun ein Ortsteil von Aschersleben − und seitdem nicht mehr selbstständig.

Die Karte zeigt, wo sich Schackstedt im historischen Anhalt befunden hat. (Grafik: Tobias Büttner)

Die historische Trennung ist aber noch heute Gemarkungsgrenze. Und „das kann schon mal verwirrend sein“, weiß Herbert Kurth, der selbst nur wenige Meter vom historischen Preußen entfernt wohnt. Zum Beispiel, wenn eine Straßenlaterne defekt ist. „Die Bewohner am Paradies müssen dann in Alsleben anrufen, damit sich jemand kümmert“, weiß er aus Erfahrung. Auch mit der Post war es anfangs schwierig. Wegen der verwirrenden Lage waren Briefe wochenlang unterwegs oder kamen gar nicht an.

Kirche in zwei Orten

Auch beim Blick auf die Kirche und den Friedhof denkt Herbert Kurth an die Grenzgeschichte. „Eigentlich gehören die Anwohner der oberen Straße zur Alslebener Kirche.“ Die wiederum gehört zum Pfarrbereich Könnern. Schackstedts Gotteshaus St. Kilian hingegen ist Teil der Evangelischen Kirche Anhalts. „Die oberen Schackstedter haben also in Alsleben geheiratet, wurden allerdings in ‚ihrem Dorf‘ beigesetzt“, erklärt Kurth. Das allerdings nur mit der Genehmigung der ehemaligen Alslebener Stadtkirche.

Das mit der Grenze zwischen Alsleben und Schackstedt sehe man heute nicht mehr so eng. Im Gegenteil: Alslebener und Schackstedter verbindet nicht nur eine lange Geschichte. Beide wurden auch im selben Jahr − genauer gesagt 973 − das erste Mal urkundlich erwähnt. Und so haben gerade alle einen Grund zu feiern – das 1050. Bestehen. „Dazu gehört auch Freckleben“, erzählt Kurth. Und alle feiern das dann auch gemeinsam: Der Schackstedter Karnevalsverein hat bei dem Festumzug zum Stadtjubiläum in Alsleben mitgemacht und Hebert Kurth einen Beitrag für die Festschrift geschrieben.