Warum Fensterrahmen ocker gestrichen werden

Farbe der Fassade lehnt sich an Gestaltung aus den 1920er Jahren an. Denkmalschutzbehörde folgt der vorgeschlagenen Farbgebung.

So soll die Fassade des Museums im Schloss Bernburg einmal aussehen: ein dezentes Weiß mit in Goldocker gefassten Gewänden.

Bernburg - Die Fassaden der Bernburger Schlossgebäude sollen künftig farblich gut miteinander harmonieren. Restauratorin Corinna Grimm-Remus empfahl für das Alte Haus, das derzeit für das Museum restauriert wird, ein dezentes Grauweiß und Fenstergewände in Goldocker. Die Farbgestaltung soll sich damit am Ockerton des Christiansbaus und des Langen Hauses orientieren, erläuterte Planer und Bauleiter Matthias Götz jüngst den Mitgliedern des Bauausschusses.

Auf Widerstand stießen die Farbvorschläge nicht, wenngleich Oberbürgermeister Henry Schütze (parteilos) sagte, dass der Farbstil aus der Art-Deco-Zeit nicht seinen Geschmack treffe. Gleichwohl hält er es für konsequent, für das in mehreren Bauepochen entstandene Schloss ein einheitliches Zeitalter mit der damals entsprechenden Farbgebung festzulegen.

In diesem Fall geht die Reise zurück in die 20/30er Jahre des vorigen Jahrhunderts. Als die Restauratorin ihre Forschungsarbeit aufnahm, stieß sie an der Außenwand des Alten Hauses auf eine grellweiße Fassade und in den 1990er Jahren dunkelrot gestrichene Fensterrahmen. Darunter verbarg sich ebenfalls ein sogenanntes Rügenrot, das aus den 1970er Jahren stammt.

Die älteste nachweisbare Farbschicht war der Goldocker. „Bauhistorisch muss das aber nicht unbedingt die Erstfassung sein“, erklärte Matthias Götz. Die Denkmalschutzbehörde folge der vorgeschlagenen Farbgebung für den demnächst geplanten Anstrich, der auch gut mit der gewählten Farbgebung für den Außenaufzug harmoniere.

Wie die Schmuckgiebel am Christiansbau soll auch die Fassade des Museums gestaltet werden.

Der Bauleiter ist guter Dinge, mit der Restaurierung der Museumsräumlichkeiten wie versprochen Ende dieses Jahres fertig zu werden. „Der Rohbau ist abgeschlossen, wir sind jetzt mitten im Ausbau.“ Coronabedingt knirsche es überall. „Lieferketten sind gestört, die Preise explodieren“, bewertet Matthias Götz die Situation.

Die vielen kleinen Probleme würden aber das Ziel nicht gefährden. Im kommenden Jahr soll das Museum dann mit neuer Konzeption eingerichtet werden. Die Wiedereröffnung ist nach Angaben von Thomas Gruschka, Geschäftsführer der Bernburger Freizeit GmbH, im Sommer 2022 geplant. (mz/tad)