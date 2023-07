Warum es zwischen Rosenhag und Paradies still steht

Die Bernburger Parkeisenbahn, die durchs Krumbholz fährt, steht seit Sonntag still.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Bernburg - Die Bernburger Parkeisenbahn steht seit Sonntag still. Darauf weist ein gelbes Schild am „Hauptbahnhof“ Rosenhag hin. „Am Samstag ist sie bis 18 Uhr gefahren“, berichtet Thomas Gruschka, Geschäftsführer der Bernburger Freizeit GmbH (BFG). Doch am Sonntag blieb der Motor kalt. Der Verdacht: Die Lichtmaschine ist defekt. Und ohne diese kann der Motor nicht gestartet werden.