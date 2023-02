Bernburg - „Früher“, sagt Anja Huth, „hätten wir uns ein Loch in den Bauch gefreut, wenn eine große Firma sich in unserer Region ansiedelt.“ Heute sei anders, sagt die bisherige Leiterin der Agentur für Arbeit in Bernburg: „Jetzt fragen wir uns als Erstes, wo wir die ganzen Arbeitskräfte dafür in der Region finden sollen.“ Nicht Arbeitslosigkeit, darin sind sich sie und Heike Schittko einig, sei heute die größte Sorge in der Region, sondern immer mehr der Mangel an Arbeitskräften.

