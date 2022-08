Warum es in Bernburg erst Kaffee, dann Häppchen gibt

In der Bruno-Hinz-Halle trifft Drittligist Anhalt Bernburg am Samstag auf die Füchse Berlin. Was noch geplant ist zum „Tag des Handballs“.

Bernburg/MZ - Mit 33:31 hat Drittligist Anhalt Bernburg am Donnerstag seinen Handballtest gegen den HC Burgenland (Mitteldeutsche Oberliga) gewonnen. „Das Ergebnis sollte man nicht überinterpretieren. Bezüglich der Abwehrarbeit haben wir so gut wie noch nichts gemacht in der Vorbereitung. Da ist noch Luft nach oben“, so Marco Mansfeld vom Förderkreis Anhalt Bernburg. Nicht nur, aber auch deshalb gibt es wilde Spekulationen, wie das Spiel an diesem Samstag, Beginn ist 17 Uhr, gegen Bundesligist Füchse Berlin ausgehen könnte. Dabei ist das völlig nebensächlich.