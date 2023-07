Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Bernburg - Diese Familie genießt bei der Justiz und bei der hiesigen Polizei wirklich nicht den besten Ruf. Erst kürzlich saß eines ihrer Mitglieder mal wieder auf der Anklagebank im Saal 119 des Amtsgerichts in Bernburg. Die Vorwürfe der Staatsanwaltschaft hatten es erneut in sich. Sie warf dem 33-jährigen aus dem Kosovo stammenden Mann gemeinschaftlich begangene gefährliche Körperverletzung, gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr und den unerlaubten Besitz einer Schusswaffe vor.