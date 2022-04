Warum erlegte Wildschweine im Harz nicht mehr im Salzlandkreis untersucht werden dürfen

Falkenstein/Harz/MZ - Zehn Kilometer Fahrt oder vierzig - das ist die Frage, vor die sich Marko Scheinpflug und andere Jäger in Falkenstein/Harz gestellt sehen: Wenn er in seinem Jagdpachtgebiet ein Wildschwein erlegt und das Fleisch verkaufen will, muss er dafür zuvor eine Trichinenprobe beim Veterinäramt des Landkreises abgeben, so will es das Gesetz. Bislang wurden die Proben in der nahen Ascherslebener Kreisverwaltung untersucht, jetzt soll das in Halberstadt übernommen werden.