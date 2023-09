Familienstreit eskaliert Warum ein Mann in Bernburg seinem Schwiegervater eine Lampe auf den Kopf schlug

Weil der Vater seiner Frau die Wohnung nicht verlassen wollte, geriet der Mann in Bernburg in Streit mit ihm. Der eskalierte so sehr, dass er ihn sogar noch verfolgte, als er doch gegangen war. Für das, was dann passierte, stand er jetzt vor Gericht. Wie sich die Familienverhältnisse inzwischen entwickelt haben.