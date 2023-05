Sechs Radler sind in Ilberstedt gestartet, drei weitere in Güsten dazugestoßen. Gemeinsam sind sie nach Aschersleben geradelt.

Ilberstedt/Güsten/MZ - Zum achten Mal hat der Salzlandradeltag am Sonntag stattgefunden. Ziel der Sternenfahrten war in diesem Jahr der Bestehornpark in Aschersleben. Für viele Salzländer eine weite Reise, die mit Muskelkraft und ausreichend Kondition eine ganz neue Perspektive auf die Einestadt eröffnete.