Trainerin Katrin Struve (links) und Coach Maik Wartmann (rechts) haben Jakob Kannenberg (von links), Luise Wartmann und Anthony Grube an die nationale Spitze geführt. Die drei Bernburger Rohdiamanten besuchen seit Donnerstag die Sportschule in Magdeburg.

Bernburg - Das hat es in der Vereinsgeschichte des Bernburger Ruderclubs (BRC) noch nie gegeben. Erstmals werden gleich drei Talente auf einen Schlag ihre Laufbahn an der Sportschule in Magdeburg fortsetzen. Im Rahmen eines kleinen Festes am Bootshaus wurden Luise Wartmann, Jakob Kannenberg und Anthony Grube (alle 14 Jahre) kürzlich feierlich verabschiedet.