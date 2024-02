Unter dem Motto „Ufos blinken, Aliens trinken, der AKV will aus dem Weltall winken“ feiert der Alslebener Karnevalsverein. Dabei ließ sich selbst der Verein von einigen Auftritten gerne überraschen. Wer das Publikum dabei dieses Mal besonders begeisterte.

Warum die Session in Alsleben nicht von dieser Welt ist

Als Avatare verkleidet entführte die Frauentanzgruppe das Alslebener Publikum in seine ganz eigene Fantasiewelt.

Alsleben - Zur Auftaktveranstaltung des AKV „Rot-Weiß“ Alsleben waren überall Außerirdische, Aliens und Erdlinge in ihren Kostümen zu bewundern. Das diesjährige Motto des Vereins hieß: „Ufos blinken, Aliens trinken, der AKV will aus dem Weltall winken“. 70 Akteure gaben ihr Bestes, um das Publikum in ihren Bann zu ziehen.