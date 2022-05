Warum die Nominierung bei Heiko Brandt aus Aderstedt für Erstaunen sorgte

Aderstedt/MZ - Als Heiko Brandt am 1. Oktober in die Zeitung schaute, traute er seinen Augen kaum: Denn sein Haus an der Hauptstraße 27 in Aderstedt war auf der ersten Lokalseite des Bernburger Kuriers zu sehen. Ebenso wie das alte Postamt Bernburg, ein Haus in der Wasserturmstraße 60, ein Haus in der Waisenhausstraße und ein Haus in der Friedensallee 60. Sie alle sollen mit dem Sanierungspreis 2020 ausgezeichnet werden. Die Preisübergabe ist am morgigen Donnerstag während der Stadtratsitzung geplant. Heiko Brandt aber zumindest war von der Nominierung total überrascht. „Ich wusste nichts davon“, sagte er in der Einwohnerfragestunde der Oktober-Sitzung. Gleichwohl sei es für ihn „das schönste Gebäude, das es in der Stadt gibt“, betonte der 36-jährige Aderstedter.

