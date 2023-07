Ringvorlesung an der Hochschule Warum die fächerübergreifende Veranstaltung ab dem kommenden Semester nur noch online stattfindet

Nur 29 Teilnehmer waren bei der letzten Ringvorlesung der Hochschule Anhalt in Strenzfeld in der vergangenen Woche virtuell dabei. Was das für die Zukunft der Vorlesungsreihe „Nachhaltigkeit“ bedeutet.