Warum die Erdbeerente in Bernburg später beginnt

Julia Jäger und ihre Mitarbeiter verkaufen ab sofort Erdbeeren neben dem Selbstpflückfeld in Dröbel.

Bernburg - Die Mega-Erdbeeren stehen wieder am Zepziger Weg in Bernburg und auf dem Acker des Bernburger Stadtteils Dröbel. Das kann nur eins bedeuten: Auch in der Region hat die Erdbeerernte begonnen, wie auch bereits vergangene Woche auf den Wochenmärkten bei den regionalen Händlern zu sehen war.