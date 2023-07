Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Bernburg/MZ - In der Bernburger Kinderstadt Bärenhausen ist viel los. In der Schneiderei wird genäht, in der Gärtnerei werden Blumen gepflegt. Und im Rathaus? Dort sind am Freitag fleißig Wahlplakate gemalt worden. Denn in der am Tag zuvor eröffneten Kinderstadt haben die Kinder selbst das Sagen.