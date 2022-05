Warum die Bernburger hadern

Bernburg/MZ - Die Magdeburger vom MSC Preussen spielten vor allem hoch und weit. Spielerisch war nicht viel zu sehen von den Landeshauptstädtern am Samstag. Ganz anders die Bernburger. Die ließen schon beim Warmmachen keinen Zweifel, dass die den Rasen in der Sparkassen-Arena als Sieger verlassen wollten. Und dennoch verloren sie das Spiel der Abstiegsrunde 1:2 und stehen in der Verbandsliga erstmals wieder unter dem Strich. Die Gründe: Schlechte Chancenverwertung, zu viel Eigensinn, mangelnde Kommunikation und das verlieren des Spielfadens in der 65. Minute. Und das wiederum hatte auch, aber nicht nur, mit Schiedsrichter Christopher Bethke und seinem Assistenten Sebastian Görmer zu tun. Denn Görmer ließ, obwohl die Abseitsstellung von Patrice Goudou unübersehbar war, die Fahne unten. Und Goudou wusste, was zu tun ist, wenn man als Angreifer den Ball nicht mehr erreicht: Auf den Torwart zulaufen, mit diesem zusammenprallen und fallen lassen. Schiedsrichter Bethke entschied auf Strafstoß. Ein Strafstoß, den es nicht hätte geben dürfen. Mit Verlaub: Goudou stand zwei Meter im Abseits. Da braucht man keinen Assistenten an der Linie.