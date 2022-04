Warum der neue Chef im Seeland ein Baalberger geworden ist

Baalberge/Seeland/MZ - „Es ist eine spannende Aufgabe an einem Ort mit Potenzial“, sagt Michael Schuster, während er aus dem Fenster seines Büros auf den Badestrand am Concordiasee blickt. Der ist zu dieser Jahreszeit noch menschenleer und wartet auf die kommende Saison.

Seit Anfang April ist der Baalberger neuer Geschäftsführer der Seeland GmbH und - wie er es selbst einordnet - auf einen fahrenden Zug aufgesprungen. Denn die gerade erfolgte Wiedereröffnung des Abenteuerspielplatzes bei Schadeleben konnte er nur in weiten Teilen beobachtend begleiten.

„Es ist gut, mit meiner Mitarbeiterin Ines Thiele und den Kollegen am Einlass, am Imbiss und in den handwerklichen Bereichen ein eingespieltes und aus meiner Sicht gut funktionierendes Team an der Seite des Geschäftsführers zu wissen“, beschreibt Schuster die Situation.

Seit 32 Jahren ist der geborene Berliner im Tourismus tätig und hat von der Ostsee bis zur Saale in leitenden Positionen gearbeitet. So ist der Erfahrungsschatz, auf den er zurückgreifen kann, ein sehr umfangreicher. „Auch wenn wir uns jetzt noch auf die Osterfeiertage freuen, bis zur Eröffnung der Badesaison sind es nur noch wenige Wochen. Da gibt es noch einiges zu tun, um dann pünktlich startklar zu sein“, beschreibt er das Ziel, auf das er und seine Mannschaft sich zunächst fokussieren werden.

Parallel dazu soll die Website der Gesellschaft ein völlig neues Aussehen bekommen, die werbliche Präsenz in den sozialen Medien verbessert und neue Angebote entwickelt werden.

Dass es nach der jahrelangen Nutzung des Abenteuerspielplatzes nun auch endlich Zeit wird, viele Geräte einer gründlichen Überholung und Reparatur zu unterziehen, wird am Ende der bevorstehenden Saison einer der Schwerpunkte der Arbeit der Seeland-Gesellschaft werden.

Nicht zuletzt auch, weil Schuster sowohl für die Spielplatzentwicklung, als auch für die des maritimen Bereiches neue konzeptionelle Gedanken entwickeln möchte. „Zaubern kann ich allerdings auch nicht“, lässt er wissen. „Ein Ziel zu erreichen, heißt immer auch, Schritt für Schritt zu gehen. So möchte ich meine Arbeit hier zukünftig verstanden wissen.“

Dass der Aufsichtsrat und die Verwaltung der Stadt Seeland mit Bürgermeisterin Heidrun Meyer an der Spitze ihn dabei nach Kräften unterstützen wollen, lässt ihn optimistisch in die Zukunft blicken. „Dass alle an einem Strang ziehen, nutzt in der Regel nur etwas, wenn es auch in die gleiche Richtung geht“, lautet sein Credo, denn Michael Schuster ist, wie er von sich selbst behauptet, ein Optimist mit Fantasie und Visionen.

Hier am See müsse man nur aus dem Fenster schauen, um die Zukunft wie einen farbenfrohen Film vor sich zu sehen. „Andere Regionen mit ähnlichen Voraussetzungen haben mit genau diesem Potenzial eine wirtschaftlich sehr positive Entwicklung genommen“, sagt er.

Dass die Arbeit dafür zunächst mit dem Verstecken von über 2.000 Ostereiern beginnt, sieht er in diesem Zusammenhang auch als Zeichen. „Wir befinden uns hier noch auf einer Art Suche. Ich bin mir aber sicher, dass wir in ein paar Jahren genau das gefunden haben werden, was uns allen gemeinsam große Freude bringt.“