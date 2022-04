Warum das Dach vom früheren „Hotel Wien“ in Bernburg abgerissen wird

Rund 30 Jahre standen die oberen Etagen des historischen Gebäudes an der Krumbholzstraße leer. Zum Jahresende soll wieder Leben einkehren.

Stemmer Steffen Bocionga und Kollege Marcel Lehmann entfernen in 13 Metern Höhe den alten Treppenaufgang.

Bernburg - Es sind Kämmerlein direkt unter dem Dach gewesen, in denen die Touristen einst im „Hotel Wien“ am Rande des Bernburger Marktes in der Talstadt nächtigten. Doch von diesen fehlt nun jede Spur. Denn schaut man hinauf auf das einstige Hotel, sucht man vergeblich nach einem Dach - es wurde abgerissen.