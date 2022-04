Warum Bernburgs neuer Co-Trainer schon mittendrin ist

Bernburg/MZ - Eigentlich sei schon nach dem ersten Treffen klar gewesen, dass die Entscheidung pro Bernburg fallen werde. „Wir hatten ein super Gespräch“, sagt Thomas Schmidt, der gemeinsam mit Lucian Mihu im Sommer die Geschicke beim Verbandsligisten SC Bernburg übernimmt. Mit Chefcoach (Mihu) und Torwarttrainer Marcus Kühn (beide A-Lizenz) sowie Schmidt als Co (B-Lizenz) ist dann geballtes Fußballwissen in der Sparkassen-Arena Bernburg versammelt. Mit dem Weg in die Saalestadt hat der 38-jährige Schmidt keine Probleme. „Ich war ein paar Jahre als Sozialarbeiter im Landratsamt des Salzlandkreises tätig und viel in der Gegend unterwegs.“ Da kenne er natürlich auch das Sportgelände des SCB, welches nach seinen Worten ideale Bedingungen für den Fußball bietet. Sozialarbeiter ist Schmidt immer noch, nur eben jetzt bei der Stadt Dessau-Roßlau. Zehn Jahre war er an der Mulde Trainer beim SV Dessau 05, davon seit 2017 Co Lucian Mihus in der Verbandsliga. „Und weil wir da so zusammengewachsen sind und so gut harmoniert haben, gibt es uns nur im Paket.“ Davon profitiert der SC Bernburg also ab dem Sommer. Und in gewisser Weise schon jetzt.