Warum Bernburger nicht feiern

Eigentlich hatte sich Marius Herda für den Mittwoch freigenommen, um mit seinen Teamkollegen den Sieg in Leipzig zu feiern. Doch daraus wurde nichts.

Leipzig/MZ - Außer Spesen nichts gewesen. Die Handballer von Drittligist Anhalt Bernburg haben ihr Auftaktspiel der Gruppe Ost bei der Zweiten des SC DHfK Leipzig verloren. Gegen 21.15 Uhr am Dienstag stand das Ergebnis fest: 26:28 aus Bernburger Sicht. Nachdem die Saalestädter in der 55. Minute schon 21:27 zurücklagen, kamen sie noch einmal mächtig auf. Doch das nützte am Ende nichts.