Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Bernburg/MZ - Dieser Lauf ist schon fast atemberaubend. Von den letzten elf Begegnungen haben die Kicker des Sportclubs Bernburg nur eine einzige verloren. Das 0:3 beim BSV Ammendorf am 6. Oktober 2023 liegt schon zwei Monate zurück. Seitdem ist der Sportclub in der Tabelle von der Abstiegszone auf den siebenten Platz geklettert. Am Freitag, 19 Uhr, wollen die Saalestädter liebend gern diesen Lauf fortsetzen und zumindest einen Punkt vom Gastspiel bei Fortuna Magdeburg mitbringen. Wenn man sie dann lässt. Denn das „Damoklesschwert der Absage“ hängt über dieser Partie. So könnte sich Fortuna der Ausrede bedienen, deren Kunstrasenplatz sei vereist.