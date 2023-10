In der Landesklasse 4 reist der Tabellenführer zum Verfolger, der sich in die Rolle des Außenseiters sieht.

Warum Baalberge auch nach Spiel in Plötzkau an Spitze bleibt

Nachdem es vorige Woche im Pokal zweimal eingeschlagen hat, will Plötzkau seinen Kasten diesmal sauber halten.

Plötzkau/MZ. - Ein Blick aus dem Fenster und auf die Wetterprognosen verrät: Es könnte am Wochenende rutschig werden auf den Fußballplätzen. Doch selbst wenn der SV Baalberge am Samstag beim Tabellenzweiten in Plötzkau ausrutschen sollte, wäre die Mannschaft von Trainer Alexander Rebel immer noch Spitzenreiter der Landesklasse 4. Vier Punkte Vorsprung haben die Baalberger Kicker aktuell. Und sie werden sicherheitshalber jeder ein zweites Paar Fußballschuhe einpacken.