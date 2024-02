Nachspiel nach Drama Warum Anhalt Bernburg Einspruch gegen die Heimniederlage einlegt

Der SV Anhalt Bernburg verliert in der Dritten Liga denkbar knapp gegen die Zweitvertretung von Bundesligist SC DHfK Leipzig. Die Saalestädter wollen das aber nicht so einfach hinnehmen. Gegen welche Entscheidung der Schiedsrichter in den Schlusssekunden sie nun rechtlich vorgehen wollen.