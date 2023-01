In der dritten Liga müssen die Saalestädter am Sonntag beim Schlusslicht ran. Gelingt nach sieben Spielen ohne Sieg in Werder die Wende?

Niklas Friedrich und Anhalt Bernburg müssen am Sonntag bei Grün-Weiß Werder in die Erfolgsspur zurückfinden.

Bernburg/MZ - Am 5. November 2022 schwebten die Handballer des SV Anhalt nach dem fünften Sieg in Folge noch auf Wolke 7. Doch seit fast drei Monaten ist das Punktekonto der Schwarz-Gelben so gut wie eingefroren. Nur noch ein magerer Zähler ist dazu gekommen. Seit sieben Spielen sind die Schwarz-Gelben sieglos und liegen nur noch dank des besseren Torverhältnisses auf dem letzten Nichtabstiegsplatz. Am vergangenen Wochenende mussten die Saalestädter, die spielfrei hatten, tatenlos mit zusehen, wie sich ihre bereits prekäre sportliche Lage weiter verschärft hat. Die direkten Konkurrenten Bayreuth (32:31 gegen Söhre) und Northeim (36:33 gegen DHfK Leipzig II) fuhren Heimsiege ein. Sowohl gegen Leipzig als auch gegen Söhre hat Anhalt daheim verloren.