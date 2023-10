Der Verein aus der Saalestadt ist am Sonntag in der heimischen Halle gefordert. Welcher Gegner dort erwartet wird.

Bernburg/MZ. - Trainingseinheit auf dem Parkett der Bruno-Hinz-Halle: Coach Martin Ostermann schwört seine Truppe gemeinsam mit seinem Co-Trainer Jan Illig auf das so wichtige Derby gegen den HC Burgenland am Sonntag, 16 Uhr, in der Bruno-Hinz-Halle ein. Es stehen zwei wichtige Zähler im Kampf um den Klassenerhalt auf dem Spiel. Beide Teams sind in der Tabelle nur durch zwei Punkte voneinander getrennt. Der Sieger könnte wertvollen Boden gutmachen.