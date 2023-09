Walter Sperling aus Neugattersleben hat nicht nur einen grünen Daumen, sondern ist in seinem Garten auch schon zum Tierretter geworden.

Walter Sperling hat eine Riesen-Sonnenblume in seinem Garten in Neugattersleben

Walter Sperling und seine riesige Sonnenblume in seinem Garten in Neugattersleben.

Neugattersleben/MZ - Der Zollstock liegt im Schuppen immer bereit. Und in diesem Jahr kam er nun schon des Öfteren zum Einsatz. Schließlich hat Walter Sperling aus Neugattersleben einen ganz schönen Riesen im Garten stehen – eine Sonnenblume, die gar nicht mehr aufhören will zu wachsen. Schon Ende August hatte sie die Drei-Meter-Marke geknackt, in den zurückliegenden drei Wochen sind noch einige Zentimeter hinzugekommen. Auch dank des Regens, der der Pflanze noch eine Extraportion Kraft gab.