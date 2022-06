Waldbrand in Beelitz: Wie Feuerwehrleute aus Alsleben, Bernburg und Nienburg Einsatz erlebt haben

Bernburg/MZ - Einen der schwersten und vor allem der am weitesten entfernten Löscheinsätze haben die Retter der Feuerwehren in Alsleben, Bernburg, Nienburg und einigen umliegenden Orten in den zurückliegenden zwei Tagen erlebt. Denn der Hilferuf wegen eines außer Kontrolle geratenen Waldbrandes kam am Sonntagnachmittag nicht aus der „Nachbarschaft“, sondern aus dem rund 150 Kilometer entfernten Beelitz (Landkreis Potsdam-Mittelmark). 200 Hektar Wald standen in Flammen. „Das Land Brandenburg hat deshalb Sachsen-Anhalt um Hilfe gebeten. Das Innenministerium hat dann die Landkreise angefragt und wir haben unseren Löschzug losgeschickt“, sagt Kreissprecher Marko Jeschor.

