Vorsatz: Es gilt nur die Ein-G-Regel

Greifvögel, hier ein Mäusebussard, liegen Monika und Siegfried Kamprath sehr am Herzen. In diesem Jahr konnten sie allein acht Mäusebussarde wieder gesund pflegen. Dazu kamen noch 27 Turmfalken und neun Milane.

Bernburg/MZ - Das sich im nächsten Jahr viel ändern könnte? „Nicht wirklich!“, davon sind Monika und Siegfried Kamprath fest überzeugt. Seit Jahrzehnten kümmert sich das Bernburger Falkner- und Jägerehepaar um Vögel, die ohne menschliche Hilfe nicht überleben würden, weil sie von Krankheit oder Nahrungsmangel geschwächt oder durch Verletzungen gehandicapt sind.

84 Tiere waren es bis kurz vor dem Jahreswechsel, die 2021 immer für volle „Krankenzimmer“ gesorgt haben.

Momentan sind es noch drei - ein Rotmilan, ein Mäusebussard und ein Turmfalke - die Kurzzeitgäste bei den Bernburger sind. Und für die es nur die Ein-G-Regel gibt. Diese heißt „Genesen“, damit jeder Vogel so schnell wie möglich zurück in die freie Natur gebracht werden kann.

„Natürlich gelingt uns das nicht immer. Manchmal kommt tatsächlich jede Hilfe zu spät und wir können die Vögel nicht retten, so dass diese von ihrem Leid erlöst werden müssen“, gibt Siegfried Kamprath zu. Es muss nicht betont werden, dass diese Momente zu den unschönen Augenblicken gehören.

Diese werden aber damit entschädigt, dass der überwiegende Teil der Pfleglinge irgendwann wieder seine Schwingen ausbreitet und in ein „zweites“ Leben entschwinden beziehungsweise - wenn die Verletzungen zu stark waren - in einer zoologischen Einrichtung unterkommt. So wie in diesem Jahr ein Uhu, ein mögliches Windradopfer, dessen Pflege die Kampraths und den Bernburger Tierarzt Frank Enders auf Trap hielt.

Das Tier hatte eine alte Flügelwunde, die bereits mit Maden durchsetzt war. Stundenlang haben Frank Enders und später die Kampraths die Maden aus der Wunde abgesucht und diese versorgt. Solange, bis der Vogel ruhig und gelassen wurde sowie sich auf dem Weg der Besserung befand. Da zu dieser Zeit viele Vögel Hilfe benötigten und Kampraths Platzkapazitäten nicht mehr ausreichten, wurde der Uhu in Zusammenarbeit mit der Landkreisverwaltung bei Jens Haberlandt in Bernburg einquartiert, wo er dann bis zu seiner Übersiedlung in den Zoo Aschersleben unterkam (die MZ berichtete).

„Das war eine echte Herausforderung“, erinnert sich Siegfried Kamprath, der froh ist, das Tier mit gerettet zu haben.

Im Prinzip hängen die beiden Bernburger an jedem Vogel, welches bei ihnen unterkommt. Doch man müsse immer aufpassen, insbesondere bei den Jungtieren, dass sich keine große Bindung zum Menschen aufbaut.

Dies würde eine Auswilderung nur verkomplizieren und im schlechtesten Fall sogar unmöglich machen. Um ihr Ehrenamt ausüben zu können, ist das Ehepaar aber auf Unterstützung angewiesen. Auf Frank Enders ist dabei schon seit Jahrzehnten Verlass, wie auch auf viele Kreisstädter, die mal mit Futter oder mal mit einer kleinen Spende zeigen, dass sie die Arbeit der Falkner würdigen.

Allein in Spitzenzeiten werden monatlich bis zu 1.000 Mäuse und Küken benötigt, um den Hunger der Gäste zu stillen. Über die zig Stunden, die bei der Pflege, den Fütterungen oder sonstigen Arbeiten drauf gehen, hüllen die Kampraths den Mantel des Schweigens.

„Wir haben uns als Jäger und Falkner der Hege des Wildes verpflichtet - ohne ein Wenn oder Aber. Es berührt uns sehr tief, wenn wir einem Tier helfen konnten, sich wieder in der Freiheit zurechtzufinden“, so ihr Standpunkt.